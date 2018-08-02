Kanseri önlemek mümkün mü?

İşlenmiş yiyecekler DNA’nıza zarar vererek kanser riskini arttırır. Bir araştırmaya göre hazır pasta sosları kullanan kadınların göğüs kanseri olma riski sağlıklı beslenenlere göre 3 kat daha fazla. Uzak durmanız veya tüketimini azaltmanız gereken yiyecekler arasında makarna, pirinç, kırmızı et, yüksek yağlı süt ürünleri ve yumurta var.
Sigaradan sonra kanserin en büyük dış faktörlerinden obezitedir. Fazla kilolu olmak sizi göğüs, mide, pankreas ve prostat kanserine karşı dayanıksız yapar.
Yoğurt gibi probiyotik yiyecekler tüketmek bağışıklı sistemini kuvvetlendirerek kanser hücrelerine karşı savaşır. Yoğurt, kefir gibi probiyotik açıdan zengin gıdalar gut bakterilerinin sağlığı için çok önemlidir. Probiyotik yiyeceklerin yanı sıra meyve, sebze, kurubaklagiller, yüksek lifli gıdalar gibi prebiyotik gıdalarda gut bakterilerinin beslenmesi ve büyümesi için gereklidir.
En az 5 yıl boyunca düşük düzeyde aspirin kullanmak bağırsak kanseri riskini azaltır. Uzmanlar 50-59 yaş arası insanların düzenli olarak aspirin kullanmasını öneriyor. Ayrıca kanser hastalarının aspirin kullanması kanserin yayılmasını önler.
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