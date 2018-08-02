Kanseri önlemek mümkün mü?

İşlenmiş yiyecekler DNA’nıza zarar vererek kanser riskini arttırır. Bir araştırmaya göre hazır pasta sosları kullanan kadınların göğüs kanseri olma riski sağlıklı beslenenlere göre 3 kat daha fazla. Uzak durmanız veya tüketimini azaltmanız gereken yiyecekler arasında makarna, pirinç, kırmızı et, yüksek yağlı süt ürünleri ve yumurta var.