Kanserden korunmak için beslenme ve egzersiz çok önemli!

ET YERİNE BALIK, UN YERİNE BAKLAGİLLER TÜKETİN: Kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin önemi büyüktür. Taze meyve ve sebzeden zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması, yeterli miktarda su tüketilmelidir. Saat başı bir bardak su, vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak ve toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır. Et tüketiminde tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana olmalıdır. Balık, özellikle kış aylarında haftanın 2 günü menüye eklenmelidir. Kırmızı et tüketimi kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı için haftada en fazla kişi başına yarım kilo et yeterli olacaktır. Etler haşlama veya buğulama yöntemiyle pişirilmeli, mangalda ve ateşe yakın pişirme yöntemlerinden olabildiğince uzak durulmalıdır. İşlenmiş et grubunda olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.