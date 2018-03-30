Kanserden korunmak için beslenme ve egzersiz çok önemli!

Gününümüz dünyasında kanser insanları en çok öldüren hastalıkların başında geliyor. Kanser tedavisi gelişen teknolojiye paralel olarak gelişmekte ancak tedavinin başarılı olma ihtimali kişinin tedaviye kanserin hangi evresinde başladığıyla doğru orantılı. Bunun yanında kanser tedavisinde ve aynı zamanda kansere yakanlamamak için yapmanız gerekenler önemli şeyler var. Beslenme ve egzersizin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. İşte kanserden korunmak için 9 öneri...
ET YERİNE BALIK, UN YERİNE BAKLAGİLLER TÜKETİN: Kanserden korunmada sağlıklı beslenmenin önemi büyüktür. Taze meyve ve sebzeden zengin bir beslenme alışkanlığı kazanılması, yeterli miktarda su tüketilmelidir. Saat başı bir bardak su, vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak ve toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır. Et tüketiminde tercih, daha çok beyaz et ve balıktan yana olmalıdır. Balık, özellikle kış aylarında haftanın 2 günü menüye eklenmelidir. Kırmızı et tüketimi kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı için haftada en fazla kişi başına yarım kilo et yeterli olacaktır. Etler haşlama veya buğulama yöntemiyle pişirilmeli, mangalda ve ateşe yakın pişirme yöntemlerinden olabildiğince uzak durulmalıdır. İşlenmiş et grubunda olan salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.
Tuz, şeker ve unlu besinler de sınırlandırılmalı, günde 3-4 gramdan fazla tuz ile şerbetli, ağır tatlılardan uzak durulmalıdır. Bakla, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinlerden zengin sofralar hazırlanmalıdır. Plastik kaplar ve şişeler yerine cam olanları kullanılmalı, besinlerin saklanma koşullarına ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir.
HAREKET EDİN VE KİLO VERİN: Çağın önemli hastalıkları arasında gösterilen obezite, kanser oluşumunda etkilidir. Meme kanseri başta olmak üzere; kalın bağırsak, rahim, yemek borusu, pankreas, prostat gibi kanser türlerinin oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle kilo vermek için gerekirse bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alınmalıdır. Günlük egzersizler de kanseri önlemeye yardımcıdır. Hareketli yaşam ve düzenli spor, özellikle meme, kalın bağırsak, rahim ve prostat kanserleri üzerinde etkilidir.
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