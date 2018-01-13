Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ı dostları unutmadı

Geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Nuray Hafiftaş'a sanatçı dostları moral ziyareti yaptı.
63 yaşındaki sanatçıyı dostları Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale hastane odasında da yalnız bırakmadı. Zara, ziyaretin fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak şu mesajı yazdı: "Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dakika yalnız bırakmadan Can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bir tanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi..."
Öte yandan usta sanatçının doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Karagöl, Nuray Hafiftaş’ın son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etmişti.
Prof. Dr. Karagöl, sözlerine şöyle devam etmişti; “Şu anda Nuray Hanımın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. Yaklaşık iki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.”
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