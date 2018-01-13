Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ı dostları unutmadı

63 yaşındaki sanatçıyı dostları Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale hastane odasında da yalnız bırakmadı. Zara, ziyaretin fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak şu mesajı yazdı: "Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray’ımızı bir dakika yalnız bırakmadan Can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bir tanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi..."