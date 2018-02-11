Kanser hücrelerini öldüren çorba!

Kelle paça özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının bir takım işlemlerden geçmesiyle elde edilen çorbadır, diğer bir ifadeyle paça çorbası olarak adlandırılır.

Kanser hücrelerini öldüren çorba!

Kelle paça özellikle küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarının bir takım işlemlerden geçmesiyle elde edilen çorbadır, diğer bir ifadeyle paça çorbası olarak adlandırılır. Paça çorbasının içerisinde bulunan protein, kolesterol ve kollajen maddeleri kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getiriyor. Özellikle kollajen maddesi kanser hastaları için tüketilmesi gereken en önemli besinlerden bir tanesidir.

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Kanser hücrelerini öldüren çorba!

Yağ oranı ve kalorisi oldukça yüksek bir besindir. Kolesterol bakımından da yüksek besin değeri olan paça çorbası özellikle çocuklara gelişim dönemlerinde içirilmesi tavsiye edilir. Ayrıca kanser hastalarının tedaviden olumlu sonuç almaları ve kanserli hücreleri yok etmeleri için kollajen adı verilen bir maddeden almaları zorunludur. Kemoterapi döneminde alınan ilaçlar vücutta ki kollajen düzeyini bozma gibi bir etki oluşturabilmektedir.

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Kanser hücrelerini öldüren çorba!

Tedavi döneminde kelle paça çorbasından alınan kollajen sayesinde tedaviye cevap verme daha sağlıklı ve hızlı gerçekleşiyor. Kollajen maddesi ise yalnızca kemik suyunda, paçada ve tavuğun suyunda bulunan bir maddedir. Bu sebeple kanser hastaları için paça tedavi edici bir besindir.

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Kanser hücrelerini öldüren çorba!

Genellikle halk arasında kırık ve çıkık durumlarında paça çorbası içmenin tedavi ettiğine inanılmaktadır. Kelle paça çorbasının kırık ve çıkıklarda tedavi edici olduğuna dair henüz bir araştırma mevcut değildir. Ancak genellikle kırık ve çıkık durumlarında hasta daha az hareket etmek durumunda hatta bazen yatağa bağlı kalmaktadır. Hareketin az olduğu bu durumlarda kelle paça gibi yüksek kalorili ve yağlı bir besin tüketmek aşırı kilo alımına sebep olabilmektedir.

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