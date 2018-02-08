Kanser hastası genç naaşını ailesi için satılığa çıkardı

ABD'de yaşayan kanser hastası Jason Stump yaşamının son günlerinde naaşını satacak birilerini arıyor. Stump, öldükten sonra ailesini rahat ettirmek istiyor.

Jason Stump, bedeninin özellikle tıbbi araştırmalar için çok değerli olduğunu ve ölümünün ardından boşa gitmemesi gerektiğini söylüyor. Bu sözler ABD'de yaşayan genç adamın ‘satış stratejisi'.

Kanser hastalığı nedeniyle çok az ömrü kalan Stump, hayattaki son günlerini eşi ve 2 yaşındaki kızına az da olsa güvence sağlamak için naaşını satmaya çalışmakla geçiriyor.

Bugüne kadar üç kez kansere yakalanan genç adam, kemik iliği nakli olmuş ve radyasyon tedavisi görmüş. Vücudunun sıra dışı bir örnek olduğunu düşünüyor.

Kol ve bacaklarının hiçbiri aynı uzunlukta değil, hipofiz bezi çalışmıyor, sadece yarım bir sol akciğeri var. Bunların yanı sıra tiroid sorunu da mevcut. Newsweek'e konuşan Stump'a göre böylesine az bulunur bir vücut, bilim dünyası ve ilaç sektörü için benzersiz tıbbi bilgiler barındırıyor olabilir.

İnternetten yaptığı araştırma sayesinde, organ nakli için olmadığı sürece ve Amerikan yerlilerinin naaşları dışında, ölü insanın bedeni satışını yasaklayan özel bir federal yasa olmadığını biliyor.

AMAZON, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN SATIŞ YAPILABİLİYOR; Hiçbir evrak işi ya da nitelik gerektirmeksizin ABD genelinde birçok kişi insan kemikleri satıyor. İnsan kafatasları, 2016 yılında satışı listelerinden kaldırılana kadar eBay'de oldukça popülerdi. Amazon, Facebook, Instagram ve sadece bu ticareti yapan bazı web sitelerinde ise hala insan bedeni parçaları satılıyor.

​4 BİN 800 DOLARA İNSAN İSKELETİ; Örneğin ‘Skulls Unlimited' adlı bir şirket, 69 yaşındaki beyaz bir kadın bağışçının kemiklerini 5 bin 200 dolar karşılığında satıyor.Herhangi bir niteliği olmayan kişiler ise, ‘emekliye ayrılmış', daha yaşlı insan iskeletlerini 4 bin 800 dolara satın alabilir.