Kanser hastalarının kabusu son buldu! Bu yöntemle saçlar dökülmeyecek

Kemoterapi sırasında kullanılan ve 'alopecia' olarak bilinen saç dökülmesine neden olan ilaçlar, kanser hastalarının hayatını kabusa çeviriyor. Dökülme her ne kadar kullanılan ilaca, kullanılan doza ve vücudun ilaca verdiği tepkiye bağlı olarak değişse de tedavi gören hastaların yüzde 80'i bu travmayla karşı karşıya kalıyor. Ancak tıp teknolojisi sonunda bu soruna çare geliştirdi.
Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu, saç dökülmesinin özellikle kadınlarda travmatik sorunlar yarattığını ve saç dökülmesinin hastayı tedavi reddine kadar götürebildiğini dile getirdi.
Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser tipi olduğunu ve her 8 kadından 1'inin meme kanseri tanısı ile karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Uslu, meme kanseri tanısı alan hastaların önemli bir kısmının kemoterapi ile tedavi edilebildiğini söyledi ve şunları ifade etti;
"Kemoterapi kanser hücrelerini öldürürken, saç hücreleri gibi sağlıklı hücrelere de zarar verir. Bu nedenle kemoterapi alan hastaların ortalama yüzde 80'inde saç dökülmesi görülmektedir. Görünüm nedeniyle yaşanan duygusal travma, kanser hastası olduğunun bilinmesi, varsa çocuklarının bu durumdan kötü etkileneceğini düşünmek yaşanan ciddi problemler arasındadır. Bu durum sosyal yaşantıdan uzaklaşma ve tedaviyi reddetme gibi sonuçlara neden olabilmektedir"
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