Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Kanlı Ay tutulması, yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de büyük bir keyifle izlendi. Ay tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Laodikya kentine akın etti. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde Kanlı Ay tutulması birbirinden güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşların birçoğu eşine az rastlanan doğa olayını görüntülemek için kamera, fotoğraf makinası ve cep telefonlarına sarıldılar. Ay tutulması esnasında tarihi kıyafetler içerisinde filozof Aristoteles'in gök bilimini anlattıkları mini bir tiyatro oyunu da sergilendi.

Ay tutulmasının izlendiği alana gelen Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Türkiye’de en güzel Ay tutulmasının göründüğü yerlerden birisi Laodikya. Gelen ziyaretçiler hem Laodikya’yı görüyor hem de bu güzel olayı izledi. Zaten 20. ve 21. yüzyılın her olayına tanık olan bir nesil olarak çok şanslıyız diyebiliriz” dedi. Öte yandan, Laodikya’ya Ay tutulmasını izlemek için gelen vatandaşların birçoğu ışıklandırmanın az olmasından yakındı. Teleskopların da kurulduğu alanda vatandaşlar, gece geç saatlere kadar Ay tutulmasını izledi.