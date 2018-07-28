Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Kanlı Ay tutulması, yurt genelinde büyük bir keyifle izlendi.. İşte il il Kanlı Ay manzaraları

Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Kanlı Ay tutulması, yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de büyük bir keyifle izlendi. Ay tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar, tarihi Laodikya kentine akın etti. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde Kanlı Ay tutulması birbirinden güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşların birçoğu eşine az rastlanan doğa olayını görüntülemek için kamera, fotoğraf makinası ve cep telefonlarına sarıldılar. Ay tutulması esnasında tarihi kıyafetler içerisinde filozof Aristoteles'in gök bilimini anlattıkları mini bir tiyatro oyunu da sergilendi.

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Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Ay tutulmasının izlendiği alana gelen Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Türkiye’de en güzel Ay tutulmasının göründüğü yerlerden birisi Laodikya. Gelen ziyaretçiler hem Laodikya’yı görüyor hem de bu güzel olayı izledi. Zaten 20. ve 21. yüzyılın her olayına tanık olan bir nesil olarak çok şanslıyız diyebiliriz” dedi. Öte yandan, Laodikya’ya Ay tutulmasını izlemek için gelen vatandaşların birçoğu ışıklandırmanın az olmasından yakındı. Teleskopların da kurulduğu alanda vatandaşlar, gece geç saatlere kadar Ay tutulmasını izledi.

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Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Bingöl’de 21’inci yüzyılın en uzun Ay tutulması çıplak gözle izlendi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görüldü. Kentte yüksek noktalara çıkarak nadiren gerçekleşen doğa olayını izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

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Kanlı Ay tutulması Türkiye'de böyle gözlemlendi

Bursa’da, 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması net biçimde gözlemlenirken, vatandaşlar cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile unutulmaz anları kaydetti.

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