Kanlı Ay Tutulması nedir? Türkiye'de ne zaman başlayacak? Nerelerden izlenebilir?

Bugün yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi bekleniyor. Bilim adamları, Mars ile Ay'ın aynı hizada olacağı 'kanlı ay tutulması' nedeniyle 6 ile 8 büyüklüğünde depremlerin tetiklenebileceğini öne sürdü. Türkiye'de kanlı ay tutulması ne zaman başlayacak? Türkiye'de en güzel kanlı ay tutulması nerelerden izlenecek? En güzel kanlı ay tutulması fotoğrafı nasıl çekilir? Kanlı ay tutulmasını izlerken nelere dikkat etmek lazım?.. İşte kanlı ay tutulmasıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Bugün yüzyılın en uzun Ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmasının 1 saat 42 dakika ve 57 saniye sürmesi bekleniyor. Ay tutulması Kuzey Amerika hariç 6 kıtadan rahatlıkla izlenebilecek. Tutulma Türkiye saati ile 20:13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02:30'da sona erecek. Kanlı Ay tutulması, ülkemizde saat 22.00’dan sonra izlenebilecek ve Türkiye’de yaklaşık 2 saat boyunca görülebilme imkanı elde edilebilecek.

'AY KAN RENGİNE BÜRÜNÜNCE FELAKET ALEMETLERİ...' Ancak bu doğa olayı, felaket söylentilerini de beraberinde getirdi. Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.

EN GÜZEL TUTULMA NEREDEN İZLENİR?.. Kanlı Ay Tutulması en iyi Ortadoğu, Afrika'nın doğusu, ve Asya'nın batısından izlenebilecek. Bu doğa olayı Türkiye'de en iyi Doğu ve İç Anadolu'da gözlemlenecek. İstanbullu ve İzmirliler de tam tutulmaya tanıklık edebilecek. 22.30'da başlayacak tutulma 00.13'te sona erecek.

  • Güncel 27 Temmuz 2018 11:23
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