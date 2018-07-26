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Kanlı ay tutulması nedir ne zaman saat kaçta olacak

Kanlı ay tutulması nedir ne zaman saat kaçta olacak

Dünya kilitlendi ve 27 Temmuz Kanlı Ay Tutulması'nı bekliyor. Özellikle 2018 Kanlı Ay Tutulması burçlar üzerinde etkili olacak. Ay, tutulma sırasında kızıl renge bürünecek. Peki Kanlı Ay Tutulması saat kaçta olacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:57 - Güncelleme: 26-07-2018 11:57

Daha aylar öncesinden çeşitli kehanetlerle gündeme gelen 2018 Kanlı Ay Tutulması'na saatler kala, tüm dünya merakla Kanlı Ay Tutulması'nda neler yaşanacağını merak ediyor. Kanlı Ay Tutulması tam, 1 saat 43 dakika sürecek ve bu yüzyılın en uzun gök olayı olacak. Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR? 

Kanlı Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNECEK?

Astronom Erkan Arı, Ay'ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü sadece tam Ay tutulmalarında Ay’ın kırmızılaştığını söyledi. Arı, “Güneş'ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya'nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş'ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay'ı aydınlatır. Yani Ay'ın kendisi kırmızı olur. Ay, daima doğarken ve batarken kırmızı\turuncu gözükür” dedi.

Arı, Kanlı Ay Tutulmasının ise Ay doğarken tam Ay tutulması gerçekleştiği zaman, hem tam tutulmadan kaynaklı kırmızılık hem de atmosferin kırmızılığının üst üste gelmesiyle Ay'ın koyu kırmızı gözükmesine sebep olduğunu söyledi.

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KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Arı, “Her tam Ay tutulması Dünya'da bir yerlerde Kanlı Ay Tutulmasıdır. O halde tabir bu ise kanlı ay tutulması olmayan tam tutulma olamaz. Türkiye'nin sadece batı bölgelerinde Ay doğarken atmosferin kırmızı olmasından dolayı, kırmızı gözükecek. Tam tutulma başladığında ise Ay, gökyüzünde yükseldiği için atmosferin kırmızılığından kurtulacak ancak bu kez tam tutulmanın kırmızılığı başlayacak. Türkiye’nin en batısı çok kısa bir süre kanlı olarak izleyebilecek” diye konuştu.

2018 KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı
27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma
28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu
28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu
28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

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