Kanlı Ay tutulması ne zaman burçlara etkisi nedir ?

Dünya şu anda büyük bir merakla 2018'in ikinci Ay tutulmasını bekliyor. 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu muhteşem doğa olayı yaklaşık 4 saat sürerek 21.yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olacak. Dünya'nın çeşitli yerlerinden takip edilecek olan bu olay, Türkiye'den de izlenebilecek. Türkiye saati ile 20.15 gibi başlayacak olan tutulma, 02.20'ye kadar devam edecek. Öte yandan Ay'ın kızılımsı bir hale bürüneceği tutulma, burçlara da etki edecek. Peki Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek ?

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLECEK? KOÇ BURCU: Bu tutulma ile birlikte sosyal çevre iletişimlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabileceğiniz gözükmektedir. Dostlarınızın hayatını ilgilendiren konularda daha empatili davranarak onlara yardımcı olmanız gereken süreçler başlayabilir. Aynı zamanda toplum içerisinde duruşunuzu değiştirmek isteyebilir ve kendinize yeni bir takım aktiviteler ve işinizle ilgili önemli ilerlemeye kaydedecek kazanımları edinmek isteyebilirsiniz. BOĞA BURCU: Kariyerinizi ilgilendiren konularla daha fazla ilgilenmeniz ve mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Herhangi bir işte çalışan boğa burçları için kendilerini göstermeleri gereken önemli bir sürece giriyor olabilirler. İKİZLER BURCU: Sevgili ikizler bu sefer sizlere yaşamınıza her zaman baktığınız pencereden değil farklı bir pencereden bakmanızı önereceğim ve kendinizi bazı alanlarda değiştirmenizi tavsiye edeceğim. Zira her zaman yaptığınız şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşamazsınız. YENGEÇ BURCU: Yaşanacak olan ay tutulması sizlere maddi konularla ilgili belirli bir sonuçlanma getirebilir ancak bunun yanı sıra yöneticileriniz ile olan ilişkilerinizi de düzene sokmanız gerektiğini de hissettirebilir. Zira bazı konularda fazlasıyla fedakârlık yaptığınızı düşünüyor ve bunun karşılığında aldıklarınızı yeterli görmüyorsanız bu noktada işinizi değiştirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. ASLAN BURCU: Bu tutulma ile beraber toplum içindeki duruşunuz gerek çalışma arkadaşlarınız gerek sosyal ortamdaki ilişkileriniz açısından son derece dengeleyici bir takım unsurlar yaşamınıza girebilir. Aynı zamanda yaşamınızdan birilerinin çıktığını görürken kendinize heyecan ve şevk verecek başka kişilerin de yaşamınıza dahil olduğunu görebilirsiniz.