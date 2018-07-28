Kanlı Ay tutulması felaket habercisi mi?

Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

Kanlı Ay tutulması felaket habercisi mi?

Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek. Peki 'Kanlı Ay' tutulması depremin habercisi mi? İşte cevabı...

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Kanlı Ay tutulması felaket habercisi mi?

Dünya, artık yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek. Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

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Kanlı Ay tutulması felaket habercisi mi?

Mesleği makina mühendisi olan bir profesörün ay tutulmasını depreme bağlamasının ardından ay tutulmasının depremi tetiklediği ilgisinin oluşturulduğunu ve bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber canlı yayınında kanlı ay tutulmasının depremin habercisi olmadığını üstüne basa basa söyledi.

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Kanlı Ay tutulması felaket habercisi mi?

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine bir hayli yaklaşacağı tutulma esnasında dünyanın gölgesinin altında kalan ay, muhteşem bir bakır rengi ile keyfine doyum olmayacak bir görüntüye sahip olacak. Kanlı ay tutulması Türkiye ile birlikte Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek. İstanbul'da havanın açık olması hâlinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanında portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek.

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