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Kanlı ay tutulması 2019 burçları nasıl etkileyecek? Hande Kazanova anlattı

Kanlı ay tutulması 2019 burçları nasıl etkileyecek? Hande Kazanova anlattı

Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Aslan ve Kova hattındaki son Tutulma’yı bu sıfır derece Aslan Burcu’nda yaşayacağız. Kanlı ay tutulması 2019 burçları nasıl etkileyecek? Hande Kazanova Kanlı ay tutulması 2019 hakkında merak edilenleri cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 17:09 - Güncelleme: 18-01-2019 17:09

Kanlı Ay Tutulması nedir? Kanlı Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı.

21 Ocak pazartesi günü saat 08.15’te sıfır derece Aslan Burcu’nda süper Kanlı Tam Ay Tutulması gerçekleşecek. Sıfır dereceler astrolojide çok önemlidir.

Yeni başlangıçlar ve girişimlerle bağlantılıdır. Diğer taraftan Ay, Dünya’mıza en yakın noktadayken tutulacak. Bu yüzden her zamankinden daha büyük ve parlak bir şekilde Ay’ı göreceğiz. O yüzden de bu Ay’a süper Ay diyebiliriz. Kanlı Ay Tutulması yurt dışında çok konuşulan konulardan bir tanesi.

Ancak bu Tutulma bizi çok tedirgin edecek anlamlar taşımıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldan beri Aslan ve Kova hattındaki son Tutulma’yı bu sıfır derece Aslan Burcu’nda yaşayacağız.

Aslan Burcu’nun astrolojideki temalarını sayacak olursak; aşkı, sevgiyi, hayata aşkla bakmayı, çocuklar, yaratıcılık, sanatsal işler, parklar, gösteri sanatları, tiyatrocular aynı zamanda hobilerimizin her tür konusu Aslan Burcu ile bağlantılıdır. Riskli işler ve borsa tüm.

Bunlar astrolojide Aslan’ın yönetimindedir. Liderler, politikacılar, idareciler Aslan Burcu yönetimindedir ve bu konularla ilgili hassas birtakım konu ve olayların bu Tutulma ile beraber karşımıza geldiğini göreceğiz. Sizin de haritanızda hangi alanlarınıza denk geliyorsa o alanda bu Ay Tutulma’sını yaşayacaksınız.

Kaynak Cevapla.tv

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