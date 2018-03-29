Kanka prenslerin komedi gibi savaşı! Herkes gülüyor...

Yeminli Türk düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah bin Selman Leonardo da Vinci'ye mal edilen 'Salvator Mundi' tablosu için komedi filmlerine taş çıkartacak bir yarışa girişti.

Ortadoğu'da Donald Trump ve damadıyla birlikte yeni bir dizayn operasyonuna katılan yeminli Türk düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile kankası olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abdullah bin Selman komedi filmlerine taş çıkartacak bir olaya imza attı. İki prens de Leonardo da Vinci'ye mal edilen 'Salvator Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosu için açık artırmaya girdi. İkisi de karşısıdaki prensin Katar Prensi olduğunu sanıp fiyatı yükselttikçe yükseltti. Ve tablo 450 milyon dolar gibi astronomik bir rakamla Prens Abdullah'ın oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi ile BAE'nin fiili liderinin birbirlerinden habersiz açık artırmaya katılması ve karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu sanması sayesinde Leonardo da Vinci'ye mal edilen bir tablonun fiyatının 450 milyon dolara fırladığı ileri sürüldü. Leonardo da Vinci'ye mal edilen 'Salvator Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosunun 450 milyon dolar gibi rekor fiyata satılmasının sebebi ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak tasvir eden Rönesans şaheseri için New York'taki Christie's müzayede evinde kasım ayında düzenlenen açık artırmaya Körfez'deki 'Soğuk Savaş' damga vurdu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

Aslında yakın arkadaş olan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de facto lideri kabul edilen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11