Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

Neredeyse herşeyin içine domuz ürünü kattıklarını biliyor muydunuz? Domuz kanından et üretip kırmızı et diye bize yedirdiklerini biliyor muydunuz? Ekmeğin içinde ya da marketten aldığınız yoğurta domuz ürünü katıldığından haberiniz var mı? Rafta çok güzel durduğu için alıp yediğiniz pasta ve keklerin içinde 'ucuz' olduğu için domuz yağı kullanıldığını hiç duymuş muydunuz? Et suyu tabletler, hazır köfte harçları, hazır çorbalar, kuruyemiş, cips, dondurma hatta hatta Çin Tuzu'nda bile domuz katkısı olduğundan haberdar mıydınız? Gazeteci Yazar Soner Yalçın, son kitabı “Saklı Seçilmişler”de insanın kanını donduran iddialara yer verdi. Tabii ki tüm marka ve ürünler için değil bu suçlamalar...

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Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

YOĞURDA KIVAM KATSIN DİYE DOMUZ DERİSİNDEN...: Gazeteci Yazar Soner Yalçın, son kitabı “Saklı Seçilmişler”de insanın kanını donduran iddialara yer verdi. Kitabında 'hangi yiyeceklerde domuz katkısı olduğunu' ayrıntılarıyla açıklayan Yalçın, “Yoğurtlara kıvam artırması ve su tutması için jelatin ekleniyor. Jelatinin çoğunlukla domuz derisinden elde edildiğini kaç kişi biliyor? Hangi yiyeceklere domuz katkı maddesi konduğunu ayrıntılı yazdım, insanımız bilsin” dedi.

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Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

DOMUZ KANINDAN LABARATUARDA KIRMIZI ET YAPILIYOR: Soner Yalçın'ın en sarsıcı iddiası ise kırmızı etle ilgili... "Helal kesimden geçtik; domuzdan alınan kök hücreyle kırmızı et yapıyorlar artık" diyen Soner Yalçın, "İthal karkas etler kanları akmış olduğu için hormon testine cevap vermiyor. Ne yediğimizi bilmiyoruz" iddiasında bulunuyor.

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Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

"Ete yapılan kimyasal işlemleri kaç kişi biliyor?" diye soran Soner Yalçın şöyle devam ediyor: "Türkiye'de kullanım izni olmamasına rağmen 'bradmix' adlı kimyevi maddenin etlerin hacmini yüzde 25-30 artırmak amacıyla kullanıldığını biliyor musunuz? Bu madde; kırmızı etlere kaybedilen su oranını yüzde 5-8 yeniden kazandırmak ve terbiye esnasında daha canlı, parlak ve aromalı bir görünüş sağlamak amacıyla şırıngayla enjekte ediliyor. Sadece bu değil..."

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