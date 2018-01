Kanınız donacak! Yediğiniz her şeyde domuz var... Et, yoğurt, yağ, kuruyemiş...

Neredeyse herşeyin içine domuz ürünü kattıklarını biliyor muydunuz? Domuz kanından et üretip kırmızı et diye bize yedirdiklerini biliyor muydunuz? Ekmeğin içinde ya da marketten aldığınız yoğurta domuz ürünü katıldığından haberiniz var mı? Rafta çok güzel durduğu için alıp yediğiniz pasta ve keklerin içinde 'ucuz' olduğu için domuz yağı kullanıldığını hiç duymuş muydunuz? Et suyu tabletler, hazır köfte harçları, hazır çorbalar, kuruyemiş, cips, dondurma hatta hatta Çin Tuzu'nda bile domuz katkısı olduğundan haberdar mıydınız? Gazeteci Yazar Soner Yalçın, son kitabı “Saklı Seçilmişler”de insanın kanını donduran iddialara yer verdi. Tabii ki tüm marka ve ürünler için değil bu suçlamalar...