Kangurunun 'Sahte mehdi' ile imtihanı!

Kendini Mehdi ilan eden ve dua ile hastaları tedavi ettiği iddiasıyla televizyon ekranlarında canlı dua seansları yapan Tuncer Çiftçi, bu sefer kanguru ile çekildiği video ile gündem oldu.

ADNAN OKTAR'DAN TEK FARKI: Uydudan yayın yapan Gonca Tv sahibi olan Tuncer Çiftçi, canlı yayında şifa dağıttığını, kendisinde keramet olduğunu, onunla uğraşanın başı beladan kurtulamayacağını söylüyor. "İkinci Adnan Oktar olma yolunda" ilerlediği belirtilen Tuncer Çiftçi'nin Oktar'dan tek farkı zengin kesimler değil de daha alt tabaka kadın ve erkekleri hedefliyor olması gösteriliyor.

Sahte Mehdi'nin kadın müritlerine yaptıklarına bak! Yok artık...

İŞTE SAHTE MEHDİ'NİN BAZI İCRAATLARI: Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan Tuncer Çiftçi ile ilgili yazdığı yazıda, şu şok bilgileri paylaşmıştı.

- Bu şarlatan, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptığı salon programlarında giriş bileti satarak insanları ‘Sizi her türlü hastalıktan kurtaracağım.’ diyerek umut satıyordu misal. Toplantı deyip geçmeyin. Bu sahtekârın salon programına asgarisinden bin kişi katılıyor. Orada ettiği dualarla kanser dâhil her türlü hastalığı iyileştirdiğini iddia ediyor falan.

- Sahibi olduğu Kocaeli merkezli radyo istasyonunda ‘Elektriklerimizi kesecekler, bize bağış yapmazsanız bu güzel duaları size ulaştıramayacağız.’ diyerek para topluyordu misal.

  • Güncel 29 Temmuz 2018 13:41
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Bekir Tekin 29 Temmuz 2018 15:05 Türkiyede acil idam cezaci gelmeli ve böyle sarlatan ve din tacirlerinide dail etmeli

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