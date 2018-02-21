Kangal köpekleri Afrin'e gidiyor!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale için kullanılan ve daha sonra da sınır karakollarında da korumak için kullanılması için çalışma başlatılan Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri terörle mücadele etmeye hazırlanıyor. Zeytin Dalı Harekat'ında Mehmetçiğe destek verecek kapasiteye sahip olan ve bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri teröristlerin korkulu rüyası olmaya hazırlanıyor.

Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeye koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, milli kangallarımızla beraber Afrin'e çok yakında intikal etmeyi düşündüklerini belirterek, "Amacımız Mehmetçiğe ne kadar yardımcı olabiliriz, ne kadar bayrağımıza, güvenlik güçlerimize yardım edebiliriz düşüncesi ile kalbimizle yüreğimizle yatıyoruz ve onlar için biz canı gönülden nöbet tutuyoruz. Askeriyemize ve güvenlik güçlerimize köpeklerimizden çalışma başlattık. Burada da yavruluğundan itibaren eğittiğimiz, eğitime tabii tuttuğumuz yavrularımız var. Çok kısa bir sürede kendi eğittiklerimizi güvenlik güçlerimize, sınır karakollarımıza buradan şahsım adına çiftliğim adına hibe edeceğim" dedi.

Kangal köpeklerinin Afrin'e milli ideal olarak gönderip ve milli işin içerisini kapsayarak çok büyük görev üstlenebileceklerini aktan Yıldız şöyle konuştu:

"Kangal köpeklerimiz terörle mücadelede gerek kısa alanlarda, gerek alan savunmalarında ve gerek tayin edildikleri bölgelerde inanılmaz başarı sağladılar. Çünkü gece çok aktifler. Zaten gece taarruzda Kangal köpeğinin kendi bulunduğu bölgeye bir insanı yaklaştırması mümkün değil. Bunla beraber gece radar gibi bir hareketlilik sağlar. Daha hareketlidir, daha çok ırksal özelliğini teşhir eder. Ve siz kangal köpeğini gündüz değil, gece daha çok aktif görürsünüz. Zaten bizim her alanda, bulunduğu karakollarda, sınırlarda, yaklaşık 5 ile 10 kilometreye yakın bölgeleri taarruz edecek güce ve kapasiteye sahip. Kangal köpeğinin sezileri çok güçlüdür. Hatta dar alanlarda bile kuş uçurtmaz. Amacı ise iç güdüsel olarak sizlere her şeyi alıp verir. Bir bakmışsınız ki huzursuz ve tedirgin olmaya başlamış sizle dil alışverişi yapar. Herhangi bir sızma girişiminde bulunan teröristi çok rahat gözlemler, size aktarır. Ve orada onu bertaraf eder. Ciddi mücadele ve ortak bir mücadeleye de dahil eder kendisini."

  • Güncel 21 Şubat 2018 21:37
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  • misafir 21 Şubat 2018 21:43 afrinda kanhal iş yapmmaz afrinde Gurexi var bir Gurexi tek başına 3 4 kurtla buğuşuyor bütün urfa bilir Gurexi ne olduğunu bilmeyen varsa internette Gurexi köpeği yazsın çıkar kangalın babası olduğunu söylerler

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