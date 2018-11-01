Kangal köpeği annesiz kuzulara annelik yapıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği 'Kezban', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı
Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği 'Kezban'ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi.
Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmeyince, 'Kezban' kuzuları da sahiplenerek kendisini emmelerine izin verdi.
Kuzular, bütün günlerini diğer yavru köpeklerle birlikte 'Kezban'ın peşinde geçiriyor. Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol, kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.
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