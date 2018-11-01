Kangal köpeği annesiz kuzulara annelik yapıyor

Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmeyince, 'Kezban' kuzuları da sahiplenerek kendisini emmelerine izin verdi.

Kuzular, bütün günlerini diğer yavru köpeklerle birlikte 'Kezban'ın peşinde geçiriyor. Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol, kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.







