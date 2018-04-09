  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kandırıp küçük kızları kiralık eve götürmüş sonrası iğrenç

Kandırıp küçük kızları kiralık eve götürmüş sonrası iğrenç

ANKARA'da sahte sosyal medya hesaplarından kendini polis ve MİT elemanı olarak tanıtarak küçük kız çocuklarına günlük kiraladığı evlerde taciz eden zanlı yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-04-2018 14:16 - Güncelleme: 09-04-2018 14:16

Ankara’da sosyal medya hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak taciz eden Altan Tastan yakalandı

UYUŞTURUCU VERİP TELEFONLA KAYDA ALIYOR: Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi.

Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

5 SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI
Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan’ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kandırıp küçük kızları kiralık eve götürmüş sonrası iğrenç haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro