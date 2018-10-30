Kandırılmak istemiyorsanız market alışverişine çıkmadan mutlaka okuyun!

Süpermarkete alışverişe gittiğinizde her zaman ihtiyacınızdan fazlasını alıyorsanız bunun bir sebebi var.

Kandırılmak istemiyorsanız market alışverişine çıkmadan mutlaka okuyun!

Yiyecek alışverişine gittiğinizde her zaman ihtiyacınız olanları alıp çıkanlardan mısınız yoksa hiç aklınızda olmadığı halde bir sürü torbayı doldurup eve gelenlerden mi?

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Kandırılmak istemiyorsanız market alışverişine çıkmadan mutlaka okuyun!

Eğer ikinci gruptaysanız üzülmeyin. Birçok insan sizinle aynı sorunu yaşıyor. Dahası bunun sebebi sizin aç gözlülüğünüz değil, süpermarketlerin sizi böyle davranmaya itecek şekilde bazı tekniklerle tasarlanmış olması. Peki nedir o teknikler?

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Kandırılmak istemiyorsanız market alışverişine çıkmadan mutlaka okuyun!

Sebze-meyve reyonunun yeri
Sağlığınız için çok faydalı olan güzeller güzeli sebze ve meyveler, cüzdanınız için o kadar da faydalı olmayabilir. Neden mi? Çünkü markete girer girmez karşımıza çıkan sebze-meyve tezgâhlarının o rengarenk görüntüsü bizi daha fazla para harcamaya itiyor. Renkli sebze ve meyveleri gördüğümüzde bir anda neşeleniyor ve daha fazla para harcamaya eğilimli oluyoruz. Dahası sepetimizi önce sağlıklı malzemelerle doldurduğumuzda ilerleyen raflarda karşımıza çıkacak abur cuburlara elimizi uzatırken de kendimizi o kadar da kötü hissetmiyoruz.

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Kandırılmak istemiyorsanız market alışverişine çıkmadan mutlaka okuyun!

Labirent gibi karışık reyonlar
Alışveriş listenizdekileri ararken marketin içinde dört dönüyorsanız yalnız değilsiniz. Özellikle ekmek, süt, yumurta gibi birçok insanın temel gıda maddeleri arasında yer alan ürünler birbirlerinden çok uzağa yerleştiriliyor ki siz ihtiyaçlarınıza ulaşmak için sağa sola bakınırken listenizle ilgisi olmayan şeyleri de görün. Dahası reyonların koridorlar şeklinde olması da dümdüz gidip alacağınızı almaktansa, aralarda dolaşmanıza sebep oluyor.

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