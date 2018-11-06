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Kandıra'da kadın saçları ve kanlı bez paniği

Kandıra'da kadın saçları ve kanlı bez paniği

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, çöp konteynerine atılan kanlı bezler endişeye neden oldu. Yapılan araştırmada, bezleri, hacamat yapan bir kişinin çöpe attığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 16:23 - Güncelleme: 06-11-2018 16:23

Kandıra ilçesi Ilıca Caddesi'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan çöp poşeti yırtılıp, içerisindeki kanlar bezler çevreye saçıldı. Kanlı bezler ve kadın saçlarını gören çevre sakinleri, polisi haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

Önce, atıkların tıbbi atık olduğu değerlendirildi. Ancak polisin yaptığı araştırmada, kanlı bezleri hacamat yapan, ismi açıklanmayan bir kişinin çöpe attığı belirlenerek, soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 16:27 Oha bu ne ya çok korkunç görünüyor

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