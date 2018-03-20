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Kandiller 2018 ihsan gecesi Regaib Kandili ne zaman hangi gün?

Kandiller 2018 ihsan gecesi Regaib Kandili ne zaman hangi gün?

2018 kandilleri ne zaman, ilk kandil hangisi, 2018 regaib kandili ne zaman, 2018 Miraç kandili ne zaman, Berat kandili ne zaman ve Mevlit kandili ne zaman soruları 3 ayların başlamasıyla merak edildi. Regaib Kandili 22 Mart gecesi kutlanacak. 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili, 19 Kasım 2018 Pazartesi ise Mevlid Kandili

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 08:15 - Güncelleme: 20-03-2018 09:00

2018 kandilleri ne zaman, 3 ayların başlamasıyla birlikte Ramazan'ın ilk orucu hangi gün tutulacak,ilk kandil hangisi, 2018 regaib kandili ne zaman, 2018 Miraç kandili ne zaman, Berat kandili ne zaman ve Mevlit kandili ne zaman 2018 ramazan bayramı ne zaman, 2018 kandilleri Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit kandili ne zaman? soruları müslümanlar tarafından merak edildi. 

2018 yılında 3 ayların birincisi olan Recep ayı 19 Mart'ta başladı. Yılın ilk kandili Regaib Kandili ise 22 Mart Perşembe günü kutlanacak. Ramazanın ilk orucu ise 16 Mayıs çarşamba günü başlayacak.

REGAİB KANDİLİ NAMAZI İBADETİ: Regaib Kandil ibadetleri hakkındaki bilgilere geçmeden önce Regaib ne demek sorusunun yanıtı ile başlayalım. Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Haliyle Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Her yıl Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de Regaib kandili önemli ve özeldir.

3 AYLAR BAŞLADI: 2018 yılında 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başladı. Ayrıca bu cuma günü 22 Mart Perşembe gecesi  Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

19 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

 

19 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

 17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)
“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN: 19 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

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