Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu. Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) alınan bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti.

Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor. Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.

