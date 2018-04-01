Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu.

Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa edilen uzun beton tüneller bulundu. Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) alınan bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti.

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Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor. Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.

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Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

Karargah olarak kullanılan villaya giren ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, "Afrin'de PKK'ya ait depolar, tüneller bulduk. Bölge halkını burada gördüğünüz (gıda ürünleri) malzemelerden mahrum bırakmışlar. Burada yeni tüneller bulduk..."

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Kandil'den gelen teröristler burada kalmış!

"Halka gelen tüm yardımları çalarak burada depolamışlar. Burasını Kandil'den gelenler kullanıyordu. Tünellerine ve karargahlarına girdik" diye konuştu.

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