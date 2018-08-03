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Kandil'de PKK'lılar turistlerin telefonlarına el koyuyor

Kandil'de PKK'lılar turistlerin telefonlarına el koyuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan rahatsız olan Barzani ve Bağdat yönetimi, Kandil'deki operasyonlara karşı çıkıyordu. Kandil'de sıkışan PKK'lılar ise şimdi İbadi ve Barzani'ye zarar vermeye başladı. PKK'lı teröristler, Irak'ın Sidekan bölgesindeki turistlik yerleri ziyarete gelen vatandaşların cep telefonlarına el koyuyor.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:34 - Güncelleme: 03-08-2018 10:34

Halka zulmeden PKK'lı teröristler, Irak'ın Sidekan bölgesindeki turistlik yerleri ziyarete gelen vatandaşların cep telefonlarına el koyarak, görüntü almalarına izin vermedikleri ortaya çıktı.

TSK’nın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı operasyonla Kandil Dağı’nda köşeye sıkışan PKK’lı teröristler, bulundukları bölgelerde halka zulümlerini sürdürüyor.

Teröristlerin, Kandil Dağı eteklerinde bulunan Erbil’in Soran ilçesine bağlı Sidekan bölgesi kırsalındaki turistlik alanlara gelen vatandaşların cep telefonlarına el koyduğu ortaya çıktı. Bölgedeki inlerinin gözükmemesi için vatandaşların görüntü almalarına izin vermeyen teröristlerin, telefonlarını vermek istemeyenlere şiddet uyguladığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR TELEFONLARINI BULAMIYOR: Sidekan Nahiye Müdürü İhsan Çelebi, terör örgütü PKK’nın bulunduğu bölgelere vatandaşların cep telefonu ve kamerayla girmesine izin vermediğini vurguladı. Bu nedenle bölgedeki ve bölgeye gelen vatandaşların cep telefonlarının teröristlerce alındığını anlatan Çelebi, “Çoban ya da bölgede yaşayan vatandaşlara da izin vermiyorlar. Alırken bir fatura veriyorlar vatandaşlara sonra çıkarken telefonları geri veriyorlar. Ama vatandaşlar kolay kolay cep telefonlarını bulamıyorlar. 2-3 gün gelip gidip aramak zorunda kalıyorlar telefonları. Vatandaşlar bu durumdan çok rahatsız.” dedi.

23 KİŞİ KAYIP: Bu durumun birçok probleme neden olduğuna dikkat çeken Çelebi, “Örnek veriyorum, geçtiğimiz günlerde 23 vatandaşımız Hakurk bölgesine gitmiş. Telefonları alınmış ve sonra bir fırtına olmuş. 23 vatandaşımız kayboldu ve telefonları olmadığı için yardım isteyemediler. Bu gibi problemleri çok yaşadık. PKK’nın böyle yapması bizim için iyi değil. PKK’nın varlığı hem vatandaşlar hem biz hem de hükumet için problem.” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan rahatsız olan Barzani ve Bağdat yönetimi, Kandil'deki operasyonlara karşı çıkıyordu. Kandil'de sıkışan PKK'lılar ise şimdi İbadi ve Barzani'ye zarar vermeye başladı.

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