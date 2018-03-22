Kandilde kılınan namaz kaç rekat (Peygamberimizin hacet namazı kılınışı)

Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

Peygamber efendimiz hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılardı. Peygamber efendimizinden rivayet edilene göre namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okurdu.

REGAİP KANDİLİ HACET NAMAZI KAÇ REKAT : Regaip Kandili gecesini ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak Hacet namazı 12 rek'attir. Bu namazın kılınışı sırasında Kadir Suresi de okunabilir. Çeşitli hacet duaları olduğu için herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Hacet duasını okuduktan sonra Allah’tan ihtiyacın giderilmesi için dilekte bulunulur.



HACET NAMAZI KILINIŞI : Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde niyet ederek hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.

HACET NAMAZI DUASI VE TÜRKÇE MEALİ : Hâcet duasını okumak sünnettir. Hacet duası şöyledir: Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...

Hacet duasının meali : Allah'ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah'ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men'etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...

KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR? : Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir:

1. rekatta: 1Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur

2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi

3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi

4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ : Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Regaip Kandili Tezbih namazı kılınışı - Çekilecek tespih ve zikirleri

Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir? Kur'an okunabilir mi?