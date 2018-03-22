Kandil simidi tarifi kolay malzemeli kandil simidi videolu anlatım

Kandil simidi tarifi evde kolay malzemeli pratşk kandil simidi yapıyoruz. Kangil günlerinin vazgeçilmezi olan kandil simidini pastaneden hazır almadan, evinizde en kolay malzemelerde yapabilirsiniz, hem de pastane tadında. Sizin için videolu anlatım hazırladık.

KANDİL SİMİDİ NEDİR: Önceleri kandil vakitlerinde lokma tarzı tatlı ve tuzlu yemekler hazırlanırdı. Daha sonraları ise delikli, halka şeklinde ve susamlı, tuzlu kuru pasta formunda simitler hazırlanmaya başlandı. Her mahallede komşuları, açları, sokakta kalanları doyurmak; onları bu mübarek günde zorda bırakmamak için dağıtılmaya başlanan kandil simidi bir gelenek halini aldı.

KANDİL SİMİDİ ÖNEMİ: Kandil simidi zamanla Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde dağıtılan bir yiyecek halini alır. Susamlı ve sade olarak iki farklı çeşidi hazırlanan kandil simidinin yapımında mahlep, susam veya çörek otu kullanılır. Türkiye'de özellikle kandillerde üretilmekle birlikte, çoğu pastanede her gün yapılmaktadır.

Ağızda dağılan kandil simidini yapmak için basit malzemeler gerekiyor. İşte kandil simidi tarifi nasıl yapılır, malzemeler ve yapılışı...

AĞIZDA DAĞIILAN KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR

Kandil simidi yapımı:

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.