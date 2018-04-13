Kandil namazı 12 rekat ne zaman kılınır Miraç namazın kılınışı

Müslümanların namazla müjdelendirildiği Miraç kandili gecesini şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için hacet ve tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ne zaman yani saat kaçta kılmak gerektiğini ve her rekatta hangi duaların okunacağını, çekilecek tesbihleri detaylı bir şekilde anlattık.

Kandil namazı saat kaçta kılınır: Miraç Kandili namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. Bunun için özel bir saat yoktur.

Tesbih namazına nasıl niyet edilir : Miraç Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

4 rekat namazın kılınışı tesbihi : Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. -"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Miraç Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Miraç kandili 12 rekatlık hacet namazı niyet edilişi : Miraç Kandili gecesinde 12 rekatlık nafile hacet namazı kılınması öneriliyor. Nafile Hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılabileceğiniz gibi Kadir Suresi ile de kılabilirsiniz. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

Hacet namazı kılınışı : Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Miraç gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî / Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız. Namazdan sonra

-4 Fatiha-i Şerife -100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”

-100 istiğfar-ı şerife -100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR? : Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir: 1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur, 2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi, 3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi, 4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Miraç kandili gecesinde nafile hacet namazının kılınışını Nihat Hatipoğlu anlattı.

Miraç kandilinde okuyabileceğiniz dualar ve peygamberimizin dilek duası