Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

Miraç Kandili bu sene 13 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız;

Miraç Kandili resimli mesajları 2018, uzun ve kısa kandil sözleri derlemesi haberimizde. 13 Nisan cuma günü Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini ve Hz. Muhammed'in, Hz. Ali'nin güzel kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik. Fazileti bol olan bu gecede sevenlerinizin duasında yer almak için onlara Miraç Kandili resimli mesajlarını WhatApp'tan, Facebook'tan ya da SMS ile yollayabilirsiniz Twitter

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Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.

-Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller. Twitter

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-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

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