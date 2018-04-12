Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

Miraç Kandili bu sene 13 Nisan'da kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve peygamberimiz Hz. Muhammed, Hazreti Mevlana ve Hz. Ali'nin güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız;

Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

Miraç Kandili resimli mesajları 2018, uzun ve kısa kandil sözleri derlemesi haberimizde. 13 Nisan cuma günü Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini ve Hz. Muhammed'in, Hz. Ali'nin güzel kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik. Fazileti bol olan bu gecede sevenlerinizin duasında yer almak için onlara Miraç Kandili resimli mesajlarını WhatApp'tan, Facebook'tan ya da SMS ile yollayabilirsiniz

125
Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
-Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.
-Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller.

225
Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

325
Kandil mesajları resimli Miraç Kandili sözleri-2018

-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun!
-Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro