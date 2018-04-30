Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

Bu gece Berat Kandili. Sevdiklerinize kısa SMS olarak atabileceğiniz resimli berat kandili mesajlarını en yeni ve güzel sözlerle derledik. Berat Kandili mesajlarini sms olarak atabileceğiniz gibi resimli mesajları paylaşabilirsiniz. İşte 2018 yılı en yeni kandil mesajlari;

Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir ve bu gece okunacak dualarla af dilenmelidir. Amel defterinin ve rızıkların dağıtıldığı Berat gecesinde edilen dualar kabul olur. Peygamberimiz bu gece cennet kapılarının açıldığını ve dua edip secdeye varanlara af olduğunu müjdelemiştir. Sizlere hem berat kandili mesajları hem de Kur'anı Kerim'de geçen en kıymetli, rızık, dilek ve af dualarını hazırladık. Önce Berat Kandili resimli görselleri ile peygamberimizin okuduğu duayı sunalım.

125
Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

225
Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

Berat Kandili af ve rahmet gecesidir. Bu gecede bolca dua ediniz. Bakara Suresi'nde kullara 'şöyle dua' ediniz denilmiş ve bu dua verilmiştir: “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”)

325
Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

-Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. (Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab)
(Ali İmran Suresi)

425
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro