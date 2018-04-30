Kandil Mesajları-Resimli dualı en güzel Berat kandili SMS mesajları

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir ve bu gece okunacak dualarla af dilenmelidir. Amel defterinin ve rızıkların dağıtıldığı Berat gecesinde edilen dualar kabul olur. Peygamberimiz bu gece cennet kapılarının açıldığını ve dua edip secdeye varanlara af olduğunu müjdelemiştir. Sizlere hem berat kandili mesajları hem de Kur'anı Kerim'de geçen en kıymetli, rızık, dilek ve af dualarını hazırladık. Önce Berat Kandili resimli görselleri ile peygamberimizin okuduğu duayı sunalım.
Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”
Berat Kandili af ve rahmet gecesidir. Bu gecede bolca dua ediniz. Bakara Suresi'nde kullara 'şöyle dua' ediniz denilmiş ve bu dua verilmiştir: “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”)
-Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin Sen. (Rabbena la tüziğ kulubena ba´de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab)
(Ali İmran Suresi)
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