Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

Recep ayında çok istigfar edin çünkü, bu ayın her vaktinde Allah'ın cehennemden azat ettiği kulları vardır. Bu gece için en güzel resimli kandil mesajları, hadisli ayetli uzun ve kısa kandil mesajlarını derledik.

Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

Recep ayında çok istigfar edin çünkü, bu ayın her vaktinde Allah'ın cehennemden azat ettiği kulları vardır. O kullardan biri olmak için Regaib Kandili bizim için bir fırsat bir kurtluş kapısı. Bu kapıdan dostlarınıza birlikte çıkmak onların da bu mukaddes gecede hayır dualarını almak için sizlere en güzel hadisli ayetli regaib kandili mesajlarını derledik. Seçeceğiniz resimli kandil mesajlarını çok kişiye yollayın, sevabınızı arttırın.

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Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

İhsanı bol, affi bol, her saniyesinde fazilet dolu tövbe gecesi bu gece, bu gece Regaib Kandili gönüllerin iman aşkıyla dolup taştığı gece. Bu geceye özel en güzel resimli kandil mesajlarını, hadisli ayetli regaib kandili mesajlarını ve uzun kısa kandil tebrik sözlerini sizler için bir araya getirdik.

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Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

KANDİL HADİSLERİ : (Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

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Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

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