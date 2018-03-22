Kandil mesajları hadisli ayetli en yeni kandil kutlama sözleri

Recep ayında çok istigfar edin çünkü, bu ayın her vaktinde Allah'ın cehennemden azat ettiği kulları vardır. O kullardan biri olmak için Regaib Kandili bizim için bir fırsat bir kurtluş kapısı. Bu kapıdan dostlarınıza birlikte çıkmak onların da bu mukaddes gecede hayır dualarını almak için sizlere en güzel hadisli ayetli regaib kandili mesajlarını derledik. Seçeceğiniz resimli kandil mesajlarını çok kişiye yollayın, sevabınızı arttırın.