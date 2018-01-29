Kandil harekete geçti: Dağılan PYD'den yeni plan!

Kandil'den gönderilen ve Ceylanpınar karşısındaki Ras'ul Ayn'a ulaşan 80'i aşkın keskin nişancı terörist, Cerablus'tan Haseke'ye kadar olan hatta aralıklarla konuşlanıyor.

Sınırın sıfır noktasında asker ve vatandaşlarımızı şehit etmek üzere saldırıya hazırlanan 'sniper' teröristlere karşı önlemler artırıldı. Tehdidin uzaklaştırılması için sınır bölgesindeki bombardımanın artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Öte yandan PKK, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimlerini dün de sürdürdü. Geceyarısı meydana gelen olayda sızma yaparak birliklere saldırmak isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Bölgede 7 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.

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