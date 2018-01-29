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Kandil harekete geçti: Dağılan PYD'den yeni plan!

Kandil harekete geçti: Dağılan PYD'den yeni plan!

Yalnız Afrin'de değil, Fırat'ın doğusunda da TSK bombardımanıyla zor anlar yaşayan terör örgütü PKK, sınırda yeni bir saldırı planını devreye soktu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 18:12 - Güncelleme: 29-01-2018 00:12

Kandil'den gönderilen ve Ceylanpınar karşısındaki Ras'ul Ayn'a ulaşan 80'i aşkın keskin nişancı terörist, Cerablus'tan Haseke'ye kadar olan hatta aralıklarla konuşlanıyor. 

Sınırın sıfır noktasında asker ve vatandaşlarımızı şehit etmek üzere saldırıya hazırlanan 'sniper' teröristlere karşı önlemler artırıldı. Tehdidin uzaklaştırılması için sınır bölgesindeki bombardımanın artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Batıdaki cephede bombardıman başladı!

Öte yandan PKK, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimlerini dün de sürdürdü. Geceyarısı meydana gelen olayda sızma yaparak birliklere saldırmak isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Bölgede 7 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.

Afrin'de kritik gelişme! O dağ düşürüldü neler oluyor?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • uzman 28 Ocak 2018 21:27 bekleyin ey kafirler Ne kadar teröristiniz varsa gönderin kelle avcıları iş başında yarın en az 100 leş için hazırmısınız ?

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