Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

TSK Afrin kent merkezini kuşattı... Kuşatmadan az önce terör örgütünün Kandil'den gönderdiği üst düzey PKK'lılar Afrin'i terketti... Kandil'den gelen iki üst düzey terörist öldürüldü... Afrin operasyonu 54. gününde de sürüyor...

Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

Afrin’de teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda kritik günler başladı. Genelkurmay dün tüm dünyaya Afrin'in kuşatıldığını ve sivillerin çıkması için koridor açıldığını duyurmuştu. Sivillerden önce Kandil'den gelen terör örgütü yöneticileri Afrin'i terketti... Kandil'den gelen üst düzey teröristlerin kuşatmadan kısa süre önce Afrin'i terkettikleri belirtiliyor. Sivillerin çıkışı için güneydeki Ayn Dara’dan Basute Köyü’ne doğru yaklaşık 3 kilometre genişliğinde bir koridor bırakılmıştı. TSK ve ÖSO, koridor çevresine ve hâkim tepelere konuşlandı.

15
Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

KANDİL EKİBİ KAÇTI: Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılması terör örgütü PYD/YPG/PKK’da çözülmeleri de beraberinde getirdi. Kandil’in harekât başlamadan önce Afrin’e gönderdiği üst düzey PKK’lı yöneticilerin Afrin’in kuşatılmaya başlamasıyla kenti terk ettikleri kaydedildi. İstihbarat birimlerinin, yerel kaynaklar ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde ettiği bilgilerde, “Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Afrin’i terk eden sivillerin arasına karışarak kentten ayrıldığı ancak geride kalanlara ise Afrin’i terk etmemeleri, direnmeleri talimatı verdikleri” belirtildi.

25
Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

İKİ ‘KOMUTAN’ ÖLDÜRÜLDÜ: İddiaya göre, stratejik öneme sahip ve en büyük askeri kampın bulunduğu Kefer Cenne ile Şiran bölgesinin ‘komutanları’ A.Z. ve T.K., Mehmetçik karşısında direnemedi. Bölgesini terk eden iki elebaşını, Kandil’in talimatıyla askeri kanat sorumlusu olarak Afrin’e gönderilen Heval Baz sorguladı. Sorgulamaların ardından A.Z. ve T.K., Heval Baz’ın korumaları tarafından öldürüldü.

35
Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

HAREKATTA 53. GÜNÜN BLANÇOSU: TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro