Kandil ekibi Afrin'den kaçtı! Afrin'de son durum ne?..

Afrin’de teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda kritik günler başladı. Genelkurmay dün tüm dünyaya Afrin'in kuşatıldığını ve sivillerin çıkması için koridor açıldığını duyurmuştu. Sivillerden önce Kandil'den gelen terör örgütü yöneticileri Afrin'i terketti... Kandil'den gelen üst düzey teröristlerin kuşatmadan kısa süre önce Afrin'i terkettikleri belirtiliyor. Sivillerin çıkışı için güneydeki Ayn Dara’dan Basute Köyü’ne doğru yaklaşık 3 kilometre genişliğinde bir koridor bırakılmıştı. TSK ve ÖSO, koridor çevresine ve hâkim tepelere konuşlandı.

KANDİL EKİBİ KAÇTI: Zeytin Dalı harekâtında Afrin şehir merkezinin kuşatılması terör örgütü PYD/YPG/PKK’da çözülmeleri de beraberinde getirdi. Kandil’in harekât başlamadan önce Afrin’e gönderdiği üst düzey PKK’lı yöneticilerin Afrin’in kuşatılmaya başlamasıyla kenti terk ettikleri kaydedildi. İstihbarat birimlerinin, yerel kaynaklar ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde ettiği bilgilerde, “Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Afrin’i terk eden sivillerin arasına karışarak kentten ayrıldığı ancak geride kalanlara ise Afrin’i terk etmemeleri, direnmeleri talimatı verdikleri” belirtildi.

İKİ ‘KOMUTAN’ ÖLDÜRÜLDÜ: İddiaya göre, stratejik öneme sahip ve en büyük askeri kampın bulunduğu Kefer Cenne ile Şiran bölgesinin ‘komutanları’ A.Z. ve T.K., Mehmetçik karşısında direnemedi. Bölgesini terk eden iki elebaşını, Kandil’in talimatıyla askeri kanat sorumlusu olarak Afrin’e gönderilen Heval Baz sorguladı. Sorgulamaların ardından A.Z. ve T.K., Heval Baz’ın korumaları tarafından öldürüldü.

HAREKATTA 53. GÜNÜN BLANÇOSU: TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi. Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.