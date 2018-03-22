Kandil duası Regaip gecesi okunacak dualar peygamberimizin duası

Regaip Kandili duası nasıl, kandil gecesinde okunacak dualar hangileri olmalı? Diyanet İşleri Peygamberimizin Regaip kandili duasının nasıl olduğunu aktardı. Bu özel dua ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Türkçe regaib kandili duasını da haberimizde bulacaksınız.

Önce peygamberimizin okuduğu kandil duasını verelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".



REGAİP NE DEMEK BU GECENİN ÖNEMİ : "Regaip" kelimesi"arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına gelmektedir. İslam alimlerinin açıklamalarına göre Regaip Kandili gecesinde yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar Nihat Hatipoğlu duasının Türkçe sözleri aşağıdaki video playera tıklayıp dinleyebilirsiniz.

Regaip Kandili Türkçe dua : Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmeli ve Rab'dan istenmeli. Bunun için aşağıdaki Türkçe duayı da okuyabilirsiniz. Dua vakti olarak özel bir an yok. Ama eğer Regaip kandili için namaz kıldıysanız sonrasında dua etmekte fayda var.



Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!