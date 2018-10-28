Kanayan 'Ejder Ağacı' nedir? İşte hiç bilmediğiniz faydaları...

Mantar görünümünde olan ejder ağacı kesildiğinde kan akmasıyla tüm dünyanın en ilginç ağaçlarından birisidir. Hint Okyanusu iklimine ait olan Ejder ağacı; Kanarya, Madeira ve Cape Verde adalarında bulunur. Peki bu ağacın faydaları nelerdir?

Her mevsim yeşil kalan bu ağacın insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Yaralandığı zaman gövdesinden kırmızı bir sıvı akıtmasıyla dünyanın en ilginç ağaçlarından birisidir. Bu nedenle ağaca ejder ağacı, çıkan sıvıya da ejder kanı deniliyor. Twitter

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İLAÇLARIN HAM MADESİ OLARAK KULLANILIR Yapılan araştırmalara göre bu sıvı kanın, insan kanında bulunan hemoglobin, yani demir maddesi içerdiği ortaya çıkmıştır. Bazı ilaçların ham maddesi olarak kullanılır. Eski Roma medeniyetinde bu ağacın özündeki sıvıdan doğum yapan kadınlara, kanser olanlara ilaç yapıldığı söyleniyor. Twitter

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DEZENFETKTE AMAÇLI KULLANILDI Aynı zamanda bu ağacın yetiştiği ormanlarda yaşayan yerliler ise ejderha kanını, yaraları dezenfekte etme amaçlı kullanmışlardır. İlk keşfedildiği yıllarda bu ağaçları endüstriyel olarak çok fazla kullandıklarından sayısı azalmıştır. Bunun için harekete geçen yetkililer ağaçları koruma altına almışlardır. Twitter

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