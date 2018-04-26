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Kanatsız Kuşlar 44. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanatsız Kuşlar 44. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanatsız Kuşlar 44. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 3 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan kanatsız Kuşlar 44. yeni bölümüne neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Kanatsız Kuşlar 44. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 13:13 - Güncelleme: 26-04-2018 13:13

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 44. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Muzaffer, Nefise'nin gözleri önünde gerçek sandığı oğluna kavuşur. Nefise ne yapacağını bilememektedir artık. Muzaffer ise bunca yıl ona bu acıyı çektirenlere öfkelidir. Ama yine de gelecek güzel günleri düşünmektedir. Yapıcı davranır. Bütün çocukları, kardeşlik duygusuyla bir arada tutmaya kararlıdır. Zeynep, Ahmet'in gerçek yüzünü kardeşine kanıtlayacaktır. Çektiği görüntüleri izletirken, Cemre'nin gösterdiği tepki, Onur'u yine Zeynep'in yakınına taşır. Nefise'nin etrafındaki çember hızla daralırken Kemal de artık gemileri yakmıştır. Her şeyi göze almıştır. Fakat keskin sirke misali bu kez kendisi de beklemediği kadar büyük zarar görecek gibidir.

KANATSIZ KUŞLAR 44. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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