Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanatsız Kuşlar'ın yeni bölümünde neler olacak? Kanatsız Kuşlar 26 Nisan 2018 akşamı ATV'de...

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü...

İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini...

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