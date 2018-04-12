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Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanatsız Kuşlar 43. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 19 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan kanatsız Kuşlar 43. yeni bölümüne neler olacak? Son bölümüyle nefesleri kesen Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 13:09 - Güncelleme: 12-04-2018 13:09

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 43. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Muzaffer, oğlunun yaşadığına artık emindir. Nefise ise çevresinde iyice daralan çemberin ortasında sıkışır.

Muzaffer, heyecan içinde, yıllar önce kaybettiği oğluyla bir araya geleceği günü beklerken, tüm enerjisini buna verir. Bu durum etrafındakileri ve özellikle de küçük oğlu Mert'i üzmeye başlar.

Onur, Mine'ye, varacağı noktayı hesap etmeden iyilik yapmayı sürdürür. Annesi Suna ise onun duygularını kötüye kullanacaktır. Onur'u elde edebilmesi için kızından bir oyun oynamasını ister.

Ahmet, amcasıyla artık iyiden iyiye ters düşmektedir. Çünkü Zeynep'in ona geri döndüğüne inanmakta kararlıdır. Tam buna inanacağı sırada Emre, Zeynep'in her şeyi göze alarak başlattığı oyunu bozar. Ahmet ve Zeynep arasındaki büyük ve tehlikeli hesaplaşmanın zamanı gelmiştir.

KANATSIZ KUŞLAR 43. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden ulaşabilirsiniz. 

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