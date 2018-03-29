Kanatsız Kuşlar 41. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 41. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Muzaffer yumruğunu masaya vurur. Kemal konusunda kesin ve net bir tavır gösterir. Bu yüzden Emre ile arası ciddi şekilde açılır. Nefise ise iyice sıkışıp kalır. Bir yanda çocukları, bir yanda sevdiği adam. Artık bir karar vermelidir. Zeynep, hiç kimsenin beklemediği bir tavır gösterir. Ahmet'in aklı fena halde karışmıştır. Onur, her şeye rağmen aşkla bağlı olduğu Zeynep'in yanında olmaya çalışır. Ancak gördükleri karşında nasıl davranacağını şaşırır. Azime, giderek tehlikeli bir hale gelen Suna ile Mine'yi kontrol altına almak için bir plan yapar.

KANATSIZ KUŞLAR 41. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.