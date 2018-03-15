Kanatsız Kuşlar 39. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 39. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.

Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.

Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.

KANATSIZ KUŞLAR 39. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.