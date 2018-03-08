Kanatsız Kuşlar 38. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Kanatsız Kuşlar dizisi, son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. Herkes şimdiden Kanatsız Kuşlar'ın 38. yeni bölüm fragmanını da merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Nefise, esrarengiz bir şekilde hastaneden kaçırılır. Muzaffer çıldırmıştır. Polislerle beraber iz peşinde koşarken çocuklara olayı söylememesi için Azime'yi uyarır. Azime, çocuklara Muzaffer'i de zan altında bırakacak bir yalan söyler. Ahmet, Cemre ile her şey istediği gibi gittiği için keyiflidir. Ama ne olduğunu anlamadığı bir şekilde saldırıya uğrar. Cemre eve döndüğünde Emre öfkeyle onu bekliyordur.

Bu arada Onur ile Muzaffer de gerilir. Muzaffer'in Ahmet'e olan güveni Onur'u deli etmektedir. Zira şirketle ilgili kötü haberler yayanların Ahmet ile Talat olduğuna emindir. Nefise, gözlerini nihayet açar. Ancak bilmediği bir yerdedir. Uyandığında karşısında gördüğü kişi, onun için tam bir sürpriz olacaktır.

KANATSIZ KUŞLAR 38. BÖLÜM FRAGMANI: Kanatsız Kuşlar 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.