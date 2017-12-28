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Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı 4 Ocak'ta var mı?

Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı 4 Ocak'ta var mı?

Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı 4 Ocak tarihinde ekrana gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Peki Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 16:52 - Güncelleme: 28-12-2017 16:52

ATV'de yayınlanan ve perşembe günleri ilgiyle takip edilen Kanatsız Kuşlar yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanatsız Kuşlar 28.bölümde Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlandı. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aradı. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırdı. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Tuba, evden gönderildi mi merak konusu oldu.Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına geldi. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişman oldu. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçti. Peki Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANATSIZ KUŞLAR 29.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanatsız Kuşlar 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

KANATSIZ KUŞLAR 4 OCAK TARİHİNDE VAR MI?

Kanatsız Kuşlar'ın yeni bölümü 4 Ocak 2018 tarihine denk geliyor. Kanallar genellikle yılbaşı haftası dizinin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Kanatsız Kuşlar yeni bölümü 4 Ocak tarihinde yayınlanacak mı ilerleyen günlerde belli olacak. 

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