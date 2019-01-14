Kanalizasyon kazısında toprak altında kalan işçi öldü!

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Küçük Sanayi Sitesinin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı.