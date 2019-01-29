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Kanal İstanbul projesi için net konuştu

Kanal İstanbul projesi için net konuştu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili konuştu. Projenin İstanbul'a nefes aldıracağını söyleyen Yıldırım, projeyle İstanbulluların yeşil alanlara ulaşımının sağlanacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 23:18 - Güncelleme: 29-01-2019 23:18

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesiyle ilgili çok fazla spekülasyon bulunduğunu, projenin yapılaşma projesi olmadığını söyledi. Yıldırım, projeyle İstanbul'un rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı programda Kanal İstanbul ile ilgili soruları cevapladı. Projeyle ilgili çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Kanal İstanbul projesi bir imar projesi, yapılaşma projesi değildir. Kanal İstanbul su yolu projesidir. Boğazlar İstanbul'un en güzel yerleri. Orada bir gemi, tanker kazası olsa İstanbul'un alacağı tehlikeli tahmin edin bakalım. 1979'da bir tanker infilak etti, insanlar evlerinde uyuyamadılar. Dolayısıyla İstanbul'un güvenliği her şeyin önünde gelir. 140 bin ton akaryakıt taşıyan gemiler geçiyor. 50 binin üzerinde gemi geçiyor. Bunların her biri nükleer bomba... Bekletiyorlar... Bekletilmeden dolayı ciddi bir zaman ve para kaybı var.

Aynı zamanda bu proje İstanbul'un bir nefes alma projesidir. İstanbul'un haritasına bakarsak Kanal İstanbul'un yapılacağı güzergah boyunca şurada bakın yeşil alanları görüyorsunuz. İstanbul'un sadece yüzde 20'si yerleşim yeri. Ama sorduğunuz zaman İstanbul'un yeşil alanı çok yetersiz iller arasında yer alıyor. Bu alanları İstanbul'un nefes alacağı, rahatlayacağı bir şekle dönüştüreceğiz. İstanbul'un meşhur dereleri vardır bilirsiniz. 14 - 15 tane deresi var İstanbul'un bu dereleri tekrar hayata geçireceğiz. İstanbullular hafta sonu akın akın gelip vakit geçirecekler."

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