Kanal İstanbul haritasına bakın! Güzergahında dikkat çeken 2 yer

İSTANBUL'a yapılacak kanal İstanbul güzergahı 15.01.2018 tarihindeki basın toplantısı ile ilan edildi. Türkiye'nin çılgın projesi olarak nitelenen Kanal İstanbul'un haritası güzergahı ortaya koydu. Peki Kanal İstanbul Küçükçekmece'de nereden Marmara'ya bağlanacak, güzergahında nereler var? İşte emlak fiyatlarını kıymetlendiren Kanal İstanbul projesinin haritası ve güzergahı; Twitter

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Kanal İstanbul için 5 farklı hat üzerinde araştırmalar yapıldı. Yapılan ayrıntılı tetkikler neticesinde Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridorunun, Kanal İstanbul için en uygun güzergah olduğu belirlendi. Twitter

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE GEÇECEĞİ YER : Kanal İstanbul projesinin Küçükçekmece'den Marmara'ya bağlanacağı nokta fotoğraftaki bu yer. Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilebilmesi için geçen yıl etüt, proje ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıkılmış ve Ağustos 2017'de çalışmalara başlanmıştı. Twitter

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