Kanal İstanbul haritasına bakın! Güzergahında dikkat çeken 2 yer

İSTANBUL'a yapılacak kanal İstanbul güzergahı 15.01.2018 tarihindeki basın toplantısı ile ilan edildi. Türkiye'nin çılgın projesi olarak nitelenen Kanal İstanbul'un haritası güzergahı ortaya koydu. Peki Kanal İstanbul Küçükçekmece'de nereden Marmara'ya bağlanacak, güzergahında nereler var? İşte emlak fiyatlarını kıymetlendiren Kanal İstanbul projesinin haritası ve güzergahı;
Kanal İstanbul için 5 farklı hat üzerinde araştırmalar yapıldı. Yapılan ayrıntılı tetkikler neticesinde Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridorunun, Kanal İstanbul için en uygun güzergah olduğu belirlendi.
KÜÇÜKÇEKMECE'DE GEÇECEĞİ YER : Kanal İstanbul projesinin Küçükçekmece'den Marmara'ya bağlanacağı nokta fotoğraftaki bu yer. Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilebilmesi için geçen yıl etüt, proje ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıkılmış ve Ağustos 2017'de çalışmalara başlanmıştı.
Kanal İstanbul haritasına ve güzergahı : Kanal İstanbul Karadeniz kısmında Karaburun'dan başlayıp, Terkos, Durusu, Dursunköy, Sazlıdere barajı üzerinden geçip Küçükçekmece'den Marmaraya bağlanacak. Kanal İstanbul haritasında dikkat çeken noktalar ise 2 barajın bu projenin güzergahında olması. Kanal ile birlikte hem Terkos hem de Sazlıdere barajları kanala bağlanmış olacak. Küçükçekmece Gölü de Kanal İstanbul'a dahil olacak.
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