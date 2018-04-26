Kanal D'nin yeni genel müdürü belli oldu bakın patron kim

Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından değişiklikle gelmeye başladı. Bir süredir Özge Bulut Maraşlı'nın yer aldığı Kanal D Genel Müdürlüğü koltuğuna çok sürpriz bir ismin son dakika da geldiği iddia edildi. Yeni Kanal D genel müdür kim?

Doğan Grubu'nun, Demirören Grubu'na satışının ardından, yapıda köklü değişiklikler, yeni kadrolar bekleniyordu. Sonunda düğmeye basıldı. Bir süredir Özge Bulut Maraşlı'nın yer aldığı genel müdürlük koltuğuna son dakika bir isim geçtiği iddia ediliyor. Peki Kanal D'nin yeni genel müdür kim? İşte detaylar. Twitter

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YENİDEN KANAL D; Türkiye'nin en büyük ve köklü medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından Kanal D yönetiminde beklenen değişiklikler gerçekleşmeye başladı. Satışın ardından olacak değişiklikler merak ediliyordu. Sektör kulislerinde çeşitli isimler dolaşırken eski Kanal D yöneticisi Murat Saygı'nın adı oldukça sık telaffuz edilmeye başlandı. Twitter

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Uzun yıllar Show TV, CİNE 5, Kanal D ve D Smart’ta yöneticilik yapan Murat Saygı, bir süre önce ayrıldığı Kanal D'ye geri dönüyor... Uçankuş sitesinin haberine göre, Kanal D’de birçok çalışanın bile farkına varmadığı değişiklik; az önce, sessiz sedasız Demirören Medya Grubu’na gelen Murat Saygı’nın az sonra bina içinde dolaşmaya başlamasıyla resmen ortaya çıktı!



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