Kanal D'nin Muhteşem İkili dizisinde iki bomba birden! Final yapmamak için...

Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Muhteşem İkili dizisi, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkarken flaş bir değişiklik yapıldı. Daha önce hakkında erken final iddiaları çıkan dizinin yayın tarihi değiştirildi. Dizi başlamadan önce Salı günü yayınlanmasına karar verilen ancak Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin yeniden Salı günleri yayınlanması kararlaştırıldı.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun'un oturduğu dizi, yayınlandığı en son bölümde reytinglerde Total ve AB olmak üzere kendisine 19. ve 22. sırada yer bulmuştu. Bu kötü sonucun ortaya çıkmasının ardından Salı günü yayınlanmasına karar verilen diziye bir de oyuncu transfer edildi.