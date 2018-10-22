Kanal D'nin infial yaratan dizisi yalan oldu! Halk ayaklanmıştı

Kanal D'nin büyük umutlarla başladığı ve tanıtımını aylar öncesinden başlayan iddialı dizisi Bir Umut Yeter için artık karar verildi. Bir Umut Yeter dizisi Kanal D yayın akışından kaldırıldı.

Kanal D'nin infial yaratan dizisi yalan oldu! Halk ayaklanmıştı

Yeni sezona birbirinden iddialı dizilerde başlayan Kanal D'nin büyük umutla yayına soktuğu dizi Bir Umut Yeter için karar verildi. Dizi artık yayınlanmayacak, yayın akışından çıkarıldı.

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Kanal D'nin infial yaratan dizisi yalan oldu! Halk ayaklanmıştı

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi için umutlar iyice tükendi. Dizi ilk olarak Perşembe günleri yayınlanmış, beklentilerin altında reyting alınca Cumartesi gününe alınmıştı.

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Kanal D'nin infial yaratan dizisi yalan oldu! Halk ayaklanmıştı

Toplam 4. bölüm ekrana gelen dizinin son bölümünde Çerkes kökenli vatandaşları rahatsız eden bir söz vardı ve bu söz yüzünden de protesto gösterileri yapıldı.

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Kanal D'nin infial yaratan dizisi yalan oldu! Halk ayaklanmıştı

PEKİ DİZİDE HANGİ SAHNE ÇERKEŞLERİ KIZDIRDI: Kanal D Televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde geçen “Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi çok güzeldi, tam bir Çerkes kızı' sözleri infial yarattı. Çerkes vatandaşlar diziyi protesto etti.” Vatandaşlar ve Çerkes vekiller kanal yöneticilerini ve dizinin yapımcı ve senaristini kullanılan çirkin dil nedeniyle özür dilemeye davet etti.

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