Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Kanal D'nin 'başına dert olan' dizi Koca Koca Yalanlar'ın yayın günü yine değişti Salı günleri yayınlanan dizi Star TV'de Ufak Tefek Cinayet'i vurdu.

Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Kanal D’nin daha önce Pazartesi günleri izleyicilerle buluşan Koca Koca Yalanlar dizisiyle başı dertte. Yayın günü değişen ve salı gününe alınan dizi bazı izleyicileri kızdırdı.

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Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Reytinglerin düşük olması ve bir türlü istenilen başarının sağlanamaması dizinin yayın gününün Salı'ya alınmasına neden oldu. Fakat Salı günü Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler dizisini de izlemek isteyen seyircileri bu değişim kızdırdı.

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Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, bu sorunu kendisini de yaşadığını belirtti ve konuyu köşesine taşıdı:

‘Aynı gün ekranda, biz ne yapacağız?’

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Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Ev ahalisi isyanda… Yeni sezon takip ettikleri iki dizi, aynı gün yayınlanıyor. Kanal D’deki ‘Koca Koca Yalanlar’ ve Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’… ‘Koca Koca Yalanlar’, daha önce pazartesi yayınlanıyordu.

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