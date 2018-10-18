Kanal D'nin hamlesi Star'ı vurdu! Ufak Tefek Cinayetler bitiyor mu?

Kanal D’nin daha önce Pazartesi günleri izleyicilerle buluşan Koca Koca Yalanlar dizisiyle başı dertte. Yayın günü değişen ve salı gününe alınan dizi bazı izleyicileri kızdırdı.

Reytinglerin düşük olması ve bir türlü istenilen başarının sağlanamaması dizinin yayın gününün Salı'ya alınmasına neden oldu. Fakat Salı günü Star TV'deki Ufak Tefek Cinayetler dizisini de izlemek isteyen seyircileri bu değişim kızdırdı.



