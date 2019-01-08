Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Kanal D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda sular bir türlü durulmak bilmiyor. Bir türlü beklenen reyting başarısını gösteremeyen dizide başrol oyuncusu ayrılıyor, dizinin senaryosu sil baştan değişiyor.

Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Yeni sezonda birbirinden iddialı dizileri yayına sokan Kanal D'nin yüzünü güldüremeyen yapımlardan biri de Bir Litre Gözyaşı oldu. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizi bir türlü reyting listelerinde beklenen başarıyı gösteremedi. Son olarak 13. bölümü ile ekrana gelen dizise başrol oyuncusu Sanem Çelik ayrıldı.

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Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Gerçek bir hikayeden uyarlama olan dizi aslında Kore dizisi. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan Aya Kito'nun dram dolu hayatının anlatıldığı dizi ülkemiz için uyarlandı ve Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı.

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Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Daha ilk bölümden beklenilen reyting hedefinin çok altında kalan dizi için kanal erken final kararı bile almıştı fakat dizinin hayranları sosyal medyadan yapımcı ve kanala baskı yapınca dizi devam etme kararı almıştı.

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Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

BAŞROL OYUNCUSU AYRILDI: Bir Litre Gözyaşı dizisinin başrol oyuncularından olan Sanem Çelik diziye veda etti. Sanem Çelik'in de 13. bölüm itibariyle "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde olmayacağı ortaya çıktı.

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