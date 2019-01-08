Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Kanal D'nin büyük umutlarla yayına soktuğu dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda sular bir türlü durulmak bilmiyor. Bir türlü beklenen reyting başarısını gösteremeyen dizide başrol oyuncusu ayrılıyor, dizinin senaryosu sil baştan değişiyor.

Yeni sezonda birbirinden iddialı dizileri yayına sokan Kanal D'nin yüzünü güldüremeyen yapımlardan biri de Bir Litre Gözyaşı oldu. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizi bir türlü reyting listelerinde beklenen başarıyı gösteremedi. Son olarak 13. bölümü ile ekrana gelen dizise başrol oyuncusu Sanem Çelik ayrıldı. Twitter

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Gerçek bir hikayeden uyarlama olan dizi aslında Kore dizisi. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan Aya Kito'nun dram dolu hayatının anlatıldığı dizi ülkemiz için uyarlandı ve Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Twitter

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Daha ilk bölümden beklenilen reyting hedefinin çok altında kalan dizi için kanal erken final kararı bile almıştı fakat dizinin hayranları sosyal medyadan yapımcı ve kanala baskı yapınca dizi devam etme kararı almıştı. Twitter

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