Kanal D'nin dizisinde sezon ortası flaş ayrılık! Başrol gitti format değişti

Yeni sezonda birbirinden iddialı dizileri yayına sokan Kanal D'nin yüzünü güldüremeyen yapımlardan biri de Bir Litre Gözyaşı oldu. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizi bir türlü reyting listelerinde beklenen başarıyı gösteremedi. Son olarak 13. bölümü ile ekrana gelen dizise başrol oyuncusu Sanem Çelik ayrıldı.
Gerçek bir hikayeden uyarlama olan dizi aslında Kore dizisi. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan Aya Kito'nun dram dolu hayatının anlatıldığı dizi ülkemiz için uyarlandı ve Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı.
BAŞROL OYUNCUSU AYRILDI: Bir Litre Gözyaşı dizisinin başrol oyuncularından olan Sanem Çelik diziye veda etti. Sanem Çelik'in de 13. bölüm itibariyle "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde olmayacağı ortaya çıktı.
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