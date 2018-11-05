Kanal D'nin dizisinde görülmemiş pot! İzleyenler dondu kaldı

Kanal D ekranlarında yeni sezonda başlayan ve reytinglerde bir türlü aradığını bulamayan dizi Bir Litre Gözyaşın'nda son bölümde seyirci şok oldu. Cihan ve Ali arasında geçen diyalog yok artık dedirtti.

Kanal D'nin dizisinde görülmemiş pot! İzleyenler dondu kaldı

Kore dizisinden birebir uyarlama olan Kanal D'nin yeni dizisi Bir Litre Gözyaşı'nda son bölüm izleyenleri şaşkına uğrattı. Dizi 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan Aya Kito'nun gerçek hikayesini anlatıyor.

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Kanal D'nin dizisinde görülmemiş pot! İzleyenler dondu kaldı

Dizinin başrollerinde Miray Daner, Tolga Tekin ve Sanem Çelik gibi usta isimler var. Büyük umutlarla başlayan fakat bir türlü aradığı başarıyı yakalayamam dizinin akibeti hakkında çeşitli iddialar dolansa da diziyi ilgiyle izleyenler çoğunlukta.

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Kanal D'nin dizisinde görülmemiş pot! İzleyenler dondu kaldı

Dizinin son bölümünde yaşananlar dün akşam seyirciyi isyan ettirdi. Ölümcül hastalığa yakalanan Cihan'ın bu durumunu ailesinden başka kimse bilmiyordu.

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Kanal D'nin dizisinde görülmemiş pot! İzleyenler dondu kaldı

Ali Cihan'ın ölümcül bir hastalığı olduğunu öğreniyor ve ondan ayrılıyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan Cihan ise gün boyu Ali'yi arıyor fakat bir türlü ulaşamıyor. Durumdan şüphelenen Cihan okula gidiyor.

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