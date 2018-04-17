Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

Kanal D o diziye de mi final yaptırıyor? Bu sezon bitirdiği dizilerle gündemden düşmeyen Kanal D'nin çok sürpriz bir diziye final yaptıracağı ve yerine başka bir dizi getireceği iddia edildi. Peki Kanal D hangi dizisine final yaptıracak?

Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

Dizi bitime konusunda hayli kötü bir şöhrete sahip olan Kanal D'nin çok sürpriz bir diziye final yaptıracağı ve yerine başka bir dizi koyacağı iddia edildi. Bu yıl için dizilerden beklediği ivmeyi yakalayamayan Kanal D'nin umudu gelecek yaz prodüksiyonları. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek?

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Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

VATANIM SENSİN'E VEDA; Vatanım Sensin dizisinin bu sezon sonu biteceği artık kesinleşti biliyorsunuz ki. Vatanım Sensin'in yerine gelecek bir dizi olduğu biliniyordu ancak hedef çoktan değişmiş, gelen dizinin Vatanım Sensin yerine başka bir dizinin yerine geleceği iddialar arasında. Peki Kanal D hangi dizisine final yaptırıyor.

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Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPACAK; Büyük ümitlerle başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ikinci sezonu olmayacağı, yüksek maliyeti ve izlenme oranlarının düşük olması sebebiyle Kanal D’nin yeni yönetimi bu kararı aldığı iddia edildi. Bu iddialar doğrulusunda dizinin haziran ayında final bölümü ile ekranlara veda etmesi söz konusu.

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Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

İZLENME ORANLARI AĞIR AĞIR DÜŞÜYOR; O3 Medyanın yapımcısı olduğu Mehmed Bir Cihan Fatihi geçtiğimzi hafta 4.bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin 3.bölümünde elde ettiği 6.01 izlenme oranın, 4.bölüm haftası artacağı beklenirken 4.82 izlenme oranına düştü. Bu durum KanalD'nin beklemediği bir gidişattı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi 11.85 ile ilk sırayı alırken Mehmed dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın özeti , Fox TV Ana Haber ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerin arkadında kalarak 6. Sıraya kadar geriledi...

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