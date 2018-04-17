Kanal D'nin bomba dizisine final bu kadarına pes!

Kanal D o diziye de mi final yaptırıyor? Bu sezon bitirdiği dizilerle gündemden düşmeyen Kanal D'nin çok sürpriz bir diziye final yaptıracağı ve yerine başka bir dizi getireceği iddia edildi. Peki Kanal D hangi dizisine final yaptıracak?

Dizi bitime konusunda hayli kötü bir şöhrete sahip olan Kanal D'nin çok sürpriz bir diziye final yaptıracağı ve yerine başka bir dizi koyacağı iddia edildi. Bu yıl için dizilerden beklediği ivmeyi yakalayamayan Kanal D'nin umudu gelecek yaz prodüksiyonları. Peki Kanal D hangi diziyi bitirecek? Twitter

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VATANIM SENSİN'E VEDA; Vatanım Sensin dizisinin bu sezon sonu biteceği artık kesinleşti biliyorsunuz ki. Vatanım Sensin'in yerine gelecek bir dizi olduğu biliniyordu ancak hedef çoktan değişmiş, gelen dizinin Vatanım Sensin yerine başka bir dizinin yerine geleceği iddialar arasında. Peki Kanal D hangi dizisine final yaptırıyor. Twitter

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MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPACAK; Büyük ümitlerle başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ikinci sezonu olmayacağı, yüksek maliyeti ve izlenme oranlarının düşük olması sebebiyle Kanal D’nin yeni yönetimi bu kararı aldığı iddia edildi. Bu iddialar doğrulusunda dizinin haziran ayında final bölümü ile ekranlara veda etmesi söz konusu. Twitter

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